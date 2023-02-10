Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan güç birliği: Dostluk TIR'ları yola çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın deprem bölgesine göndereceği yardım TIR'ları bugün aynı anda yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ile yönelik spor kulüplerinin başlattığı yardım kampanyaları devam ediyor.

Spor kulüpleri tarafından afet bölgesindeki depremzedeler için gerekli malzemelerin yer aldığı yardım TIR’larının tek tek bölgeye gönderimi sürüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bugün, deprem bölgesi için hazırlanan yardım TIR'larını aynı anda hareket ettirme kararı aldı.

"3 KULÜBÜN EL BİRLİĞİNİ GÖSTERMİŞ OLDUK"

Üç kulübün logolarının bulunduğu TIR’ın önünde açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Böyle sıkıntılı bir süreçte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır şekilde birlikte beraberlik örneklerini gayet güzel veriyoruz. Yıllardır birbirine rakip olan 3 büyük İstanbul kulübünün birbirileriyle olan el birliğini göstermiş olduk. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Acısı hep kalacak ama yarattığı fiziki tahribatı inşallah kısa sürede aşarız” diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİNİN YÜCELİĞİ VE GÜZELLİĞİ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise, şunları kaydetti:

“Bugün 3 büyük İstanbul kulübü olarak ortak bir çalışma yaptık. Zaten hali hazırda taraftarlar da ortak bir çalışma yapıyorlar. Her 3 kulübün de statlarında her kulüpten taraftar görmek mümkün. İşte bu da Türk milletinin yüceliği ve güzelliği; bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip, bu ülke için, bu millet için nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyoruz. Herkes elinden ne geliyorsa fazlasını yaparak buradaki etkilenen insanlara destek olmak için çalışıyor.”

"BİRLİKTELİK MESAJIMIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, şu ifadeleri kullandı:

“Türk milleti olarak bu yaşadığımız felaketten ortaya çıkan durumu, en kısa sürede yaraları sarmak üzere bütün camialar, bütün millet olarak çalışmaktayız. Zor günlerde tek yumruk olmak konusunda İstanbul’da 3 büyük kulüp olarak bir organizasyon yapıyoruz. Ortak manada birer TIR’ı yükledi kulüpler ve yola çıkarıyoruz. Bu bizim birliktelik mesajımız. Spordaki rekabetin yeşil sahalarda kalması, saha dışında dost olmanın göstergesi olarak bakmak lazım.”