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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Aydınus düdük çalacak.

Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Etiketler beşiktaş galatasaray derbi hakemi fırat aydunus
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