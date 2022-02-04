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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır." denildi.

Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

 

Etiketler Beşiktaş Gedson Fernandes beşiktaş transfer maliyet
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