Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-0

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Siyah-beyazlılar üç puana uzanarak Medipol Başakşehir’in Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-1 yenildiği haftada puanını 50’ye çıkardı ve ligde ikinci sıraya yerleşti.

Bu sonuçla lider Galatasaray’la da maç fazlasıyla puanını eşitleyen Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü 53’te Anderson Talisca kaydetti. Gençlerbirliği ise bu sonuçla 26 puanla 14. sırada kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş kadroda Trabzonspor maçından sadece tek değişiklik yaparak ilk 11 kurdu. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sonradan oyuna girerek 4 asist yapan ve iki maçın kazanılmasında başrol oynayan Negredo, Gençlerbirliği karşısında Vagner Love’un yerine ilk 11’de sahaya çıktı. Trabzonspor maçında gözünden sakatlanan Adriano ise sakatlığı geçtiği ve son iki idmanda yer aldığı için kadroda kendisine yer buldu.

Tecrübeli teknik adam Pepe’nin yokluğunda stoper ikilisini geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel’den kurdu. Orta saha ve hücum hattında değişiklik yapmayan Güneş, Gençlerbirliği karşısında Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel ve Negredo 11’i ile çıktı.

SİS ETKİLİ OLDU

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ın çevresinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, siyah-beyazlı taraftarların stada ulaşmasına engel oldu. Vapur ile stada ulaşmayı deneyen siyah-beyazlı taraftarlar Kadıköy – Beşiktaş vapur seferlerinin iptal olmasıyla birlikte Marmaray’a yöneldi. Marmaray’da büyük yoğunluklar oluşurken, içeri girişler polis kontrolüyle sağlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE 3 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’a kaybedilen maçının ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Claro’nun yerine devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Pogba’ya forma şansı tanırken, Manu’nun yerine Aydın Karabulut, Khalili’nin yerine ise Skuletic’e forma verdi.