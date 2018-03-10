Beşiktaş - Gençlerbirliği - Maç öncesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de kritik iki maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya 3. sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Pogba, Alper, Uğur, Scekic, Guidileye, Khalili, Sessegnon, Manu, Skuletic



QUARESMA VE PEPE YOK

Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak.



Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek.



Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de görev alamayacak.