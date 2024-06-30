Beşiktaş, Gökhan İnler'e veda etti

İtalyan ekibi Udinese'de geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevine getirilen Gökhan İnler için Beşiktaş Kulübü veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Gökhan İnler. Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz."

DHA