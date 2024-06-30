  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş, Gökhan İnler'e veda etti

Beşiktaş, Gökhan İnler'e veda etti

Beşiktaş, Gökhan İnler'e veda etti
Güncelleme:

İtalyan ekibi Udinese'de geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevine getirilen Gökhan İnler için Beşiktaş Kulübü veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Gökhan İnler. Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz."

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Gökhan İnler udinese
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar Ortadoğu ateş çemberi! İran İsrail'i uyardı: ''Yok edici bir savaş başlar'' Ortadoğu ateş çemberi! İran İsrail'i uyardı: ''Yok edici bir savaş başlar'' SGK uzmanından zam bekleyen emeklilere kötü haber SGK uzmanından zam bekleyen emeklilere kötü haber Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara Antalya'nın ünlü plajında utandıran manzara TCMB ne zaman faiz indirecek? 4 yabancı bankanın tahmini belli oldu TCMB ne zaman faiz indirecek? 4 yabancı bankanın tahmini belli oldu Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif Fransa sandık başına gitti Fransa sandık başına gitti Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da LGBTİ alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri paylaştı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri paylaştı Temassız ödeme limiti 1 Temmuz'da değişiyor Temassız ödeme limiti 1 Temmuz'da değişiyor