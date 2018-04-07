Beşiktaş - Göztepe: 5-1

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın merakla beklenen mücadelesinde Beşiktaş, konuğu Göztepe’yi 5-1’lik skorla mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ardından Beşiktaş puanını 56’ya yükseltti. Göztepe ise 40 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı.

Beşiktaş’ın gollerini 19’da Anderson Talisca, 26’da Gary Medel, 64’te Dusko Tosic, 85’te Cyle Larin ve 86’da Ryan Babel kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 71’de Halil Akbunar’dan geldi. Göz Göz’de Rajko Rotman 78’de Medel’e yaptığı faulle ilk sarı kartını ardından hakem Ümit Öztürk’e fiziki temasla itiraz etmesiyle de ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Tempolu maçta gol perdesini açan Anderson Talisca bu sezon ligde 12. golüne imza attı. Gary Medel ise Beşiktaş formasıyla ilk golünü buldu. Kartal’ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin de 83’te oyuna girdi ve ilk şutunda golünü kaydetti.