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  5. Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2 golle geçti

Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2 golle geçti

Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2 golle geçti
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Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan son hazırlık mücadelesinde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlık mücadelesinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar Muleka ve Mustafa Hekimoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sakaryaspor'un tek golünü Demir Ege Tıknaz kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarını tamamlamış oldu.

İşte siyah-beyazlıların oynadığı hazırlık maçlarının sonuçları;

Beşiktaş 0-0 Ümraniyespor
Beşiktaş 0-1 Shakhtar
Grazer 1-5 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Bandırmaspor
Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği
Beşiktaş 2-1 Sakaryaspor

Beşiktaş 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Etiketler Beşiktaş hazırlık Hazırlık maçı
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