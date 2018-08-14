Beşiktaş iç saha rekoru için gün sayıyor !

Vodafone Park’ta üst üste 12 lig maçını kazanan siyah – beyazlı ekip, bu alanda iç sahadaki rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta yeni bir rekora imza atmak istiyor. Daha önce evinde üst üste 14 lig maçı kazanan Siyah – Beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 3 maç daha kazanarak bu seriyi 15 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş’ın başında 4'üncü sezonunu geçiren, lig ve Avrupa'da önemli başarılara imza atan tecrübeli teknik adam, böylece yeni bir rekorun daha sahibi olacak.

Siyah – Beyazlılar, Süper Lig’de gelecek üç hafta konuk edeceği Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kazanırsa iç sahadaki galibiyet rekorunu 15 maça çıkaracak. Kartal, geçmiş sezonlarda 3 kez iç sahada üst üste 14 maç kazandı. Gordon Milne ile 2 kez bu başarıyı yakalayan Siyah – beyazlı ekip, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile de evinde üst üste 14 lig maçında rakiplerine puan vermedi.