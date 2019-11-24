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  5. 24 Kasım 2019 18:49

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor Twitter'dan tartıştı

İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta galibiyetin sevinci yaşanırken, İttifak Holding Konyaspor verilmeyen gol nedeniyle tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Beşiktaş ise, rakibine yine sosyal medyadan cevap verdi.

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor Twitter'dan tartıştı
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İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında sosyal medya üzerinden 'kural' tartışması yaşandı.

Konyaspor, Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun yorumlarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Rıdvan Dilmen'in yorumu, "Bence görüşünü kapatmıyor." başlığıyla, Erman Toroğlu'nun yorumu ise, "Net gol" başlığıyla paylaşıldı.

Beşiktaş ise pozisyonun fotoğrafını paylaşarak, "IFAB Oyun Kuralları 2019/2020 | Kural 11 | Ofsayt; Bknz Madde 2 | Ofsayt İhlali; Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse, Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse..." kuralını paylaştı.

İşte iki kulüpten yapılan paylaşımlar:

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Beşiktaş , twitter , İttifak Holding Konyaspor
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