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  5. Beşiktaş ilk transferini açıkladı

Beşiktaş ilk transferini açıkladı

Beşiktaş ilk transferini açıkladı

İç transfer konusunda harekete geçen Siyah Beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah Beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.

Etiketler Beşiktaş transfer beşiktaş kaleci
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