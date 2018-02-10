Beşiktaş - Karabükspor 5-0

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuğu Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar puanını 40’a yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Karabükspor ise 12 puanla son sırada kaldı.

Zor günler geçiren ve son sıraya adeta demir atan rakibine karşı oyunu baştan sona üstün götüren Beşiktaş, 14’te Pepe’nin golüyle öne geçti. 27’de ise Anderson Talisca çok şık bir voleyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Maça 11’de başlayan Alvaro Negredo 56 dakika sahada kalırken üç net gol pozisyonundan faydalanamadı. Buna rağmen çabasıyla taraftardan alkış alan Negredo, 56’da yerini Vagner Love’a bıraktı. Brezilyalı golcü 59’da skoru 3-0’a getirdi ve Beşiktaş kariyerinin ilk golüne imza atmış oldu.

84’te Talisca, muhteşem frikik golüyle farkı 4’e çıkardı: 4-0. Yaklaşık 30 metreden sert bir vuruş yapan Talisca’nın şutu, iki direğe çarparak kaleye girdi. Skoru ise 90+2’de Vagner Love belirledi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken Beşiktaş evindeki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.