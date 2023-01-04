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Beşiktaş-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu
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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını duyurdu.

Beşiktaş, cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri 5 Ocak TSİ 10:00'da satışa sunulacak.

Kasımpaşa maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Etiketler Beşiktaş beşiktaş kasımpaşa bilet fiyatı maç
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