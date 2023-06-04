Beşiktaş, Kasımpaşa'ya fark atıp derbiyi beklemeye geçti

Şenol Güneş ile birlikte galibiyet serisi abonesi olan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 5-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 90+13. dakikada penaltıdan Atiba Hutchinson kaydetti.

Siyah-beyazlı takımda Gedson Fernandes, attığı golün yanı sıra Tayfur Bingöl'e asist yaparken, oynadığı futbolla maça damga vurdu.

Kasımpaşa'nın golleri 62. dakikada Aytaç Kara ve 86. dakikada Ryan Donk'tan geldi.

Beşiktaş'ta Arhur Masuaku sarı kart gördü ve Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 77'ye yükseltti. Kasımpaşa 43 puanda kalsı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Kasımpaşa 2-5 Beşiktaş

90+13' GOL| Beşiktaş, Atiba'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.

86' GOL | Kasımpaşa, Donk'un golüyle farkı yeniden 2'ye indirdi. Ryan Donk, ceza sahası dışından harika vurdu. Kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

79' GOL | Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün golüyle farkı yeniden 3'e çıkardı. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topta Tayfur, karşı karşıya kaldı. Kalecinin sağından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

71' Mounir Chouiar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Mert Günok harika çıkardı.

65' Kullanılan köşe vuruşu Beşiktaş atağına dönüştü. Gedson Fernandes, müthiş bir driplingle rakip yarı alana girdi. Son çizgiden içeriye kesti ama Mortadha Ben Ouannes topu kornere çeldi.

62' GOL | Kasımpaşa, Aytaç'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. Valentin Eysseric'in harika ortasına arka direkte Aytaç Kara iyi yükseldi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

59' Arthur Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşu Welinton kafayla kaleye gönderdi. Top yandan dışarı gitti.

50' GOL | Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Cenk Tosun'un topuk pasında Vincent Aboubakar topla buluştu. Çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi.

49' Salih, rakibinden sıyrılıp kale önündeki Muleka'ya gönderdi ama son dokunuşu yapamadı Muleka!

45' Haris Hajradinovic, rakip yarı alanda kendini yerde buldu. Hakem Volkan Bayarslan kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi ve sarı kartını gösterdi.

44' Vincent Aboubakar'ın pasında Muleka sağdan ceza sahasına çevirdi. Donk riske girmeyerek topu kornere yolladı.

30' GOL | Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa Cenk Tosun harika hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

19' GOL| Beşiktaş, Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına gönderilen topa Vincent Aboubakar hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda kaleciden sıyrıldı ama dengesi kaybedince top boşta kaldı. O bölgeye koşan Gedson topu boş kaleye yolladı. 1-0.

15' Jackson Muleka'nın sağdan ortasına Vincent Aboubakar kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.

8' Haris Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Fall vurdu ama top üstten farklı şekilde auta gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.