Beşiktaş Kayseri maçı Kayseri'ye alınabilir

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Lige iyi başladık, ilk 4 hafta sonunda takım adına ortaya çıkan pozitif durum son iki haftada alınan yenilgilerle ortadan kalktı. Oyuncularımın kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarından eminim. Ülkemizin futbola bakış açısı bu. Üç haftada mükemmel bir takım oluyorsunuz, 2 haftada çok kötü bir takım haline geliyorsunuz. Spora bakış açımızı bu. Bu takıma ve kadroya sonuna kadar güveniyorum. İnşallah bu olumsuz durum değişecektir. Önümüzde güzel bir fırsat var. Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Beşiktaş maçını iyi değerlendirerek, güzel günlerin başlangıcını sağlayabiliriz. Rakibimizin öne çıkan özellikleri, avantajları neyse ona göre önlem almaya çalışacağız. Yaptığımız hataları azaltmaya çalışacağız. Ben takımıma yani oyuncularıma sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum" diye konuştu.

MAÇIN KAYSERİ'DE OYNANMASI GÜNDEMDE

DHA'nın haberine göre Vodafone Park'ın zemininin bakıma alındığı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hem federasyon hem de Kayserispor'a bu konuda başvuru yaptığı öğrenildi.

BEDİR: "BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİ'DE OYNAYABİLİRİZ, BİZİM İÇİN İYİ DE OLUR"

Kayserispor Başkanı Bedir, cumartesi günü İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanması ihtimali az değil, yüzde 51'in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Biz de 'Tamam' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri'de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir" ifadelerinde bulundu.

GÜNEŞ: "GELİŞMELERİ BAŞKAN BİLİYOR"

Beşiktaş cephesinde ise bu konuda dün gece Fenerbahçe derbisinden sonra Teknik Direktör Şenol Güneş konuştu. Güneş kısaca; "Sahamız düzelir mi bilmiyorum, bu konuda sorular geliyor. Cumartesi düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, Başkan biliyor" açıklaması yaptı.