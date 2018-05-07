Beşiktaş - Kayserispor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın iki kapanış maçından biri Vodafone Park’ta oynandı. Beşiktaş, konuğu Kayserispor’u 2-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Geçen hafta deplasmanda Galatasaray’a yenilip şampiyonluk yarışında dördüncü sıraya gerileyen Beşiktaş, puanını 65’e yükseltti ve zirvenin dört, ikinci Fenerbahçe ve üçüncü Medipol Başakşehir’in bir puan gerisinde iki hafta kala takibe devam etti.

Başakşehir’in beraberlik aldığı, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da kazandığı haftada önemi iyice artan maçta Beşiktaş’ın gollerini 31’de Dusko Tosic ve 45’te Adriano kaydetti. İlk golde Quaresma müthiş bir rabona ile topu Tosic’in adeta kafasına gönderirken Adriano ceza sahası dışından sağ ayağıyla 90’a muhteşem bir şut göndererek farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş’ın çıkmadığı hükmen 3-0 yenik sayıldığı Türkiye Kupası maçı ile cezasını noktalayan Tosic maçta görev yaparken bu sezonki 5. golüne imza attı. Tosic ayrıca 20 ve 61’de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar gelecek hafta kümede kalma yarışı veren Osmanlıspor’a konuk olacak. Son hafta ise sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu karşılaşmayla Beşiktaş’ın başında 100. lig maçına çıktı. Şenol Güneş yönetiminde 100 maçta Beşiktaş, 67 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı.

Bu yenilgiyle 44 puanla 8. sırada kalan Kayserispor ise son iki haftada önce Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek, son haftada da Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor’da da kaptan Umut Bulut, 85 ve 90’da gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.