Beşiktaş kendi evinde ''4'' köşe!

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wout Weghorst, 34. dakikada Kevin N'Koudou, 50. dakikada Jackson Muleka ve 90. dakikada Valentin Rosier kaydetti. Weghorst ve Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk kez resmi maçlarda fileleri havalandırdı. Mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 53. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük, 3 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

90' GOL | BEŞİKTAŞ, VALENTİN ROSİER'İN GOLÜYLE 4-1 ÖNE GEÇTİ. SAĞ ÇAPRAZDA TOPLA BULUŞAN KARTAL, CEZA ALANINDA ROSİER'E YERDEN BİR PAS VERDİ, ROSİER DÜZGÜN BİR VURUŞLA TOPU AĞLARA GÖNDERDİ.

85' Karagümrük gole çok yaklaştı! Caner'in ortasında Ersin'in yumrukladığı top Ricci'nin önünde kaldı, Ricci'nin vuruşunda yine Ersin başarılı.

81' Savunma arkasında topla buluşan Muleka aşırtma bir vuruş denedi, top yandan auta çıktı.

78' Colle'in sağ kanattan sürüklediği topu ceza alanı dışında önünde bulan Jimmy Durmaz şutunu çekti ancak top savunmada kaldı.

76' Caner Erkin, savunma arkasına hareketlenen Diagne'ye uzun bir top gönderdi ancak Ersin erken çıkıp topu aldı.

71' Necip'in N'Koudou'ya gönderdiği uzun topun yüksek kalması sebebiyle teknik direktör Valerien Ismael çok sinirlendi.

69' Beşiktaş yedek kulübesinin Masuaku'ya çalan faul düdüğüne yaptığı itirazın ardından Arda Kardeşler, Valerien Ismael'i uyardı.

67' Beşiktaş'ta Fabio Borini'ye faul yapan Salih Uçan, sarı kart gördü.

64' Beşiktaş, Wout Weghorst ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

58' Yine N'Koudou sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

53' GOL | KARAGÜMRÜK, MBAYE DİAGNE'NİN GOLÜYLE DURUMU 3-1'E GETİRDİ. CANER'İN KULLANDIĞI KORNERE ÖN DİREKTE AYAK UZATAN DİAGNE, FARKI 2'YE İNDİRDİ.

50' GOL | BEŞİKTAŞ, MULEKA'NIN GOLÜYE FARKI 3'E YÜKSELTTİ. SAĞ TARAFTAN MASUAKU'NUN KULLANDIĞI KORNERE ÖNDE DİREKTE KAFAYI VURAN MULEKA, DURUMU 3-0'A GETİRDİ.

43' Karagümrük'te Mbaye Diagne, Necip Uysal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

42' Berkay Vardar, Beşiktaş adına sarı kart gören ikinci oyuncu oldu.

41' Beşiktaş, 3. gole çok yaklaştı! Sol kanattan Masuaku ortasını yaptı, Muleka'nın kafa vuruşunu Vivano kurtardı.

40' Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'i düşüren Jackson Muleka, sarı kartla cezalandırıldı.

37' Karagümrük, etkili geldi. Orta alanda Berkay'dan topu kapan Borini ceza alanı dışından şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

34' GOL | BEŞİKTAŞ, KEVİN N'KOUDOU'NUN GOLÜYLE FARKI 2'YE ÇIKARDI. HIZLI GELİŞEN HÜCUMDA SALİH UÇAN, ORTA ALANDA TOPLA BULUŞUP SOL KANATTAN KOŞU GÖSTEREN N'KOUDOU'YA MÜTHİŞ BİR PAS GÖNDERDİ, N'KOUDOU DÜZGÜN BİR VURUŞLA TOPU AĞLARA GÖNDERDİ.

30' Karagümrük etkili geldi! Otabek Shukurov, şık bir çalımla topu orta alandan taşıdı ve sol çaprazdan şutunu çekti, Ersin güçlükle kornere çeldi.

22' ÜÇÜNCÜ DİREK! Hızlı hücumda Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü. Devamında fileleri havalandıran Weghorst için ofsayt bayrağı havada...

17' GOL | BEŞİKTAŞ, WOUT WEGHORST'UN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ. SAĞ KANATTA TOPLA BULUŞAN ROSİER'İN ORTASINDA KALE ÖNÜNDE UÇARAK KALE AĞZINDA KAFA VURUŞUNU YAPAN WEGHORST, BEŞİKTAŞ İLE İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ.

11' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Salih Uçan'ın vuruşunda Caner Erkin ağlara giden topu son anda engelledi. Beşiktaşlı futbolcular, Caner Erkin'in müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

10' YİNE DİREK! Salih Uçan'ın kornerinde Muleka diziyle vurdu, top yine direkten döndü. Seken topta N'Koudou'nun vuruşu üstten auta gitti.

8' DİREKTEN DÖNDÜ! Berkay'ın kullandığı kornerde Saiss topu indirdi, Weghorst kale ağzında vurdu, top direkten döndü.

6' Beşiktaş ceza alanı önünde Berkay'ı düşüren Magomed Ozdoev, sarı kartla cezalandırıldı.

5' Karagümrük etkili geldi. Berkay'ın top kaybıyla topu önüne alan Mbaye Diagne, topu sürüklemek istedi, Necip araya girdi. Pozisyonun devamında Borini'nin ortasına son anda ayak koyan isim yine Necip.

4' Berkay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou ortasını yaptı. Viviano topu kontrol etti.

1' Karşılaşma maçın hakemi Arda Kardeşler'in işareti ile başladı.