Beşiktaş kendi evinde güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 16. haftasında Adana Demirspor’u ağırlayan Beşiktaş, 1-0’lık galibiyetle ligde iki maç sonra 3 puana ulaştı. İlk ve tek yenilgisini Ağustos ayında Fenerbahçe’ye karşı tadan Adana Demirspor ise, 11 maç sonra yenildi ve ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Wout Weghorst pasını arka direkte bulunan Kevin N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

14. dakikada Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

27. dakikada Younes Belhanda'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

57' Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba'nın derin topu ile başlayan hücumda sol kanatta Onyekuru, bekletmeden pasını ceza alanına çevirdi. Guldbransen'in kale sahasında yaptığı vuruş direğin yanından oyun alanının dışına çıktı.

61' Weghorst'a arkadan müdahalede bulunan Samet, sarı kart gördü. Deneyimli stoper, bir sonraki hafta İstanbulspor'la oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

67' Beşiktaş'ta Tayfur'un pasında topu ağlara gönderen Weghorst, gol sevincini yaşayamadı. Yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Golden önce Tayfur'un ofsayt pozisyonunda olduğu belirlendi.

75' Adana Demirspor'da sarı kartı bulunan Ndiaye oyundan alındı. Gökhan İnler yerine girdi.

81' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Rosier, kararı beğenmeyince hakem Ali Şansalan'a itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü. Rosier, gördüğü bu kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

90' MAÇ SONA ERDİ