Beşiktaş Lens, Ljajic ve Douglas'ın burnundan getirecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımdan ayrılmayı reddeden Lens, Ljajic ve Douglas'a ceza gibi antrenman programı hazırlattı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımdan ayrılmayı reddeden; Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic için ceza gibi bir program hazırlattı. PAF takımına gönderilecek oyuncular Sergen Yalçın’ın belirleyeceği bir antrenör nezaretinde çalışmalarına devam edecek. Bu antrenör futbolcularla beraber sabah 09:00’da hazır olacak. 17:00’ye kadar kendilerine eşlik edecek ve idman yaptıracak.

"15 DAKİKA GEÇ BİLE KALSALAR CEZA"

İdmanlar sabah 2, öğleden sonra 2 saat olmak üzere yapılacak. İdmana 15 dakika geç bile gelseler ceza uygulanacak. Eğer idmanlara aldıkları sağlık raporuyla katılmazlarsa raporlar kontrol edilecek. Özel hastaneden alınan raporlar geçerli sayılmayacak. Devlet hastanesinden kurul raporu ile alınan sağlık raporları kabul edilecek.

KURUL RAPORU ALMAZSA, YİNE PARA CEZASI

Eğer raporlar kurul raporu almazsa oyunculardan idmana gelmeleri istenecek. Yoksa yine para cezası kesilecek.