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  5. Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru

Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrası kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili soru yönetilmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, maç sonu kendisine Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili soru sorulmasına sinirlendi.

"9 KERE DERBİ SORDUNUZ"

Genç teknik direktör bir gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: "Bırakın bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor" cevabını verdi. Arda daha sonra röportaj alanından sinirli bir şekilde ayrılarak stadyumdan ayrıldı.

Etiketler Eyüpspor arda turan Beşiktaş eyüpspor derbi
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