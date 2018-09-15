Beşiktaş - Malatyaspor CANLI: 2-1

89'GOOOLL!! Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme Marques'in attığı golle farkı 1'e indiriyor.

85'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Danijel Aleksic geçiyor. Aleksic'in ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

83'Beşiktaş yarı alanının ortalarında sağ kanatta Issam Chebake'ye sert müdahalede bulunan Caner Erkin, sarı kart görüyor.

81'Beşiktaş'ın farkı ikiye çıkaran golünde asisti yapan isim Alvaro Negredo oluyor.

81'GOOOLL!! Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Orta sahadan gönderilen uzun pasla sol kanatta buluşan Alvaro Negredo, Arturo Mina'dan sıyrıldıktan sonra yerden pasını altıpas içerisinde bulunan Ryan Babel'e gönderiyor. Babel'in gelişine çektiği şutta top Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluşuyor.

79'Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Mitchell Donald'ın yerine Ahmed Ildiz'i oyuna alarak kullanıyor.

75'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde sol kanatta Khalid Boutaib'e kayarak sert müdahalede bulunan Gary Medel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç ediliyor.

73'Beşiktaş takımı karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Ricardo Quaresma'nın yerine Tolgay Arslan'ı oyuna alarak kullanıyor.

72'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Adem Ljajic'in gelişine yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

69'Issam Chebake'nin sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Khalid Boutaib'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

66'Bu dakikada Evkur Yeni Malatyaspor takımı karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Adem Büyük oyundan çıkarken yerine Michael Pereira giriyor.

60'Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Danijel Aleksic geçiyor. Danijel Aleksic'in çektiği şutu kaleci Loris Karius kornere uzaklaştırmayı başarıyor.

57'Beşiktaş ceza sahasına yakın bir bölgede sol çaprazda, Adem Büyük'e kayarak sert müdahalede bulunan Gary Medel, sarı kart görüyor.

52'Ricardo Quaresma, bu sezon ligdeki 4. asistini yapıyor.

52'GOOOLL!! Beşiktaş, Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluşuyor.

48'Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Caner Erkin, altıpasın hemen dışından yerden şutunu çekiyor ancak bu şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

47'Adem Ljajic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut savunmadan dönüyor.

46'Beşiktaş takımı ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken yerine Ryan Babel giriyor.

46'İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Halil Umut Meler'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor.

45'Khalid Boutaib'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin çektiği şutu kaleci Loris Karius kornere çeliyor.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

42'Adem Ljajic ile verkaça giren Ricardo Quaresma, ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak bu şutu kaleci Ertaç Özbir kurtarmayı başarıyor.

37'Evkur Yeni Malatyaspor yarı alanının ilk metrelerinde sol kanatta Caner Erkin'e sert müdahalede bulunan Issam Chebake, sarı kart görüyor.

35'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortası ile arka direkte buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

33'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Guilherme geçiyor. Guilherme'nin ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

30'Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrasında topla ön direkte buluşan Gökhan Gönül için ofsayt bayrağı kalkıyor.

25'Rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Issam Chebake, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

21'Ricardo Quaresma'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Adem Ljajic'in gelişine çektiği şut yan ağlarda kalıyor.

20'Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahasına yakın bir bölgede sağ kanatta Alvaro Negredo'ya yaptığı faulün ardından hakeme itirazlarda bulunan Arturo Mina, sarı kart görüyor.

19'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını Sadık Çiftpınar kafayla uzaklaştırıyor.

15'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Danijel Aleksic geçiyor. Aleksic'in ortasını ön direkte Alvaro Negredo kafayla uzaklaştırıyor.

12'Savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Caner Erkin'in gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

11'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Ricardo Quaresma'nın ortasını Evkur Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırıyor.

8'Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortayı Arturo Mina kafayla uzaklaştırıyor.

4'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Danijel Aleksic geçiyor. Aleksic'in ortasını ön direkte Alvaro Negredo uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ederken 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Ligde son iki maçta 5 puan kaybeden ve dominant oyununu skora yansıtmakta zorlanan Beşiktaş, kendisi gibi 7 puanı bulunan ve dört maçta 4 gol atıp kalesinde 2 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor’la kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Negredo

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib