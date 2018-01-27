Beşiktaş Matej Mitrovic'in transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic’in Club Brugge’e transferiyle ilgili KAP’a açıklama yaptı.
Sezon başında Rijeka takımından 4,2 milyon euro’ya transfer edilen stoper, beklenilen performansın altında kaldığı için fazla forma şansı bulamamıştı.
Mitrovic, Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta mücadele ederken Türkiye Kupası’nda 4 maça çıktı.
İşte siyah-beyazlıların KAP’a yaptığı açıklama;
“Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic’in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.”