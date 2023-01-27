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  5. ''Beşiktaş mı, Galatasaray mı?'' derken... Caner Erkin'den ters köşe!

''Beşiktaş mı, Galatasaray mı?'' derken... Caner Erkin'den ters köşe!

''Beşiktaş mı, Galatasaray mı?'' derken... Caner Erkin'den ters köşe!
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Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in, Başakşehir ile anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş ya da Galatasaray'a imza atması beklenen Caner Erkin'in yeni adresi Başakşehir oluyor. Deneyimli sol bek, İstanbul ekibi ile imza atmaya çok yakın.

BAŞKAŞEHİR'E İMZAYI ATIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Caner Erkin transfer görüşmesi yapmak için Başakşehir kulüp binasına geldi. Deneyimli futbolcunun İstanbul ekibiyle anlaşma sağlayarak kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

6 ASİST YAPTI
Caner Erkin bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 asistlik katkı sağladı.

Etiketler caner erkin başakşehir fatih karagümrük anlaşma
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