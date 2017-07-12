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  5. 12 Temmuz 2017 15:14

Beşiktaş Orkan Çınar'la 4 yıllığına anlaştı

Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar Beşiktaş'ta...

Beşiktaş Orkan Çınar'la 4 yıllığına anlaştı
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Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş Gaziantepsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı. 4 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

Siyah-Beyazlı kulup genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.

21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. 

Gaziantepspor'a ise 2 milyon civarinda bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.

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