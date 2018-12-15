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  5. 15 Aralık 2018 17:10

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Pepe ile yollarını ayırdı, Portekizli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı
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Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yıllık 4 milyon 750 bin Euro ücret alan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.

Devre arası Porto’ya gideceği konuşulan tecrübeli oyuncu için Çin kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi.

35 yaşındaki oyuncu yarın Trabzonspor maçında son kez Vodafone Park’a gelerek taraftarlarla vedalaşacak.

Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.

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