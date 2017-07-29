Beşiktaş, şampiyonluğu Bodrum'da kutladı

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir eğlence mekanında düzenlenen gecede siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlar yapıp, marşlar söyledi, şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.



Meşalelerin de yakıldığı etkinliğe Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de katıldı.



Taraftarlara, "Herhalde bizi buraya davet edeceksiniz değil mi? Gelelim mi tekrar?" diyen Çebi, alkışlar üzerine "Bunun anlamı ne biliyor musunuz? 'Git kupayı al, bir daha buraya gel.' demektir. Başım üstüne." ifadelerini kullandı.



Bu arada taraftarlardan Ercüment Oltu, Mehtap Işkın'a evlenme teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan Oltu ve Işkın'a söz yüzüklerini Çebi taktı.



AA