Beşiktaş Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası 47 yaşındaki teknik direktörle 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Sergen Yalçın, son olarak Yeni Malatyaspor takımını çalıştırmıştı. Beşiktaş'ın Sivasspor'a kaybettiği karşılaşmada taraftarlar, Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken Sergen Yalçın tezahüratları yapmıştı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta takımın başında Sergen Yalçın yer alacak.

Bu arada yönetimden bazı isimlerin yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin "içimizden genç teknik adamla devam edelim" dediği belirtiliyor.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Sergen Yalçin, kulübün efsane futbolcuları arasında yer alıyor. Yalçın, 10 sezon top koşturduğu siyah-beyazlı takımda 309 Süper Lig maçına çıktı ve 87 gol attı.

Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor’u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, devre arasında kulüpten ayrılmıştı.



