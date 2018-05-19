Beşiktaş - Sivasspor: 5-1

Spor Toto Süper Lig’de 34. ve son hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Beşiktaş’ın 5-1 gibi farklı kazandığı karşılaşma, siyah-beyazlı ekibin sıralamadaki yerini değiştirmedi. Beşiktaş’ın gollerini Talisca, Larin (3) ve Babel atarken, Demir Grup Sivasspor’un tek sayısı Hakan’dan geldi.

İlk yarıyı Talisca’nın golüyle önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarı adeta coştu. Demir Grup Sivasspor’un on kişi kalması ile ikinci yarıda oldukça üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, dört gol daha bularak taraftarına son maçta farklı bir galibiyet hediye etti. Puanını 71 yapan Beşiktaş ligi dördüncü sırada tamamladı.

2017/18 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY !