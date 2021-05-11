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  5. Beşiktaş taraftarı tam kapanmada stadyuma akın etti!

Beşiktaş taraftarı tam kapanmada stadyuma akın etti!

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlarken, stadyumda çok sayıda taraftarın maç izlediği görüldü.

Süper Lig'de heyecan dorukta. 41. hafta maçında lider Beşiktaş Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya geldi. 

Mücadele öncesi Siyah Beyazlı taraftarlar Vodafone Park'a akın etti. 

 Stadyum çevresinde görev yapan güvenlik güçleri stadyumun kapısını kapattı.

Öte yandan tribünde yer alan çok sayıda taraftarın maçı izlediği görüldü.

Etiketler tam kapanma beşiktai futbol
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