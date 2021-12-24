Beşiktaş taraftarını çıldırtan fotoğraf!

Beşiktaş taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Önder Karaveli hoca için dün gece sosyal medyada dolaşan fotoğrafa tepki yağdı.

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi. Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf gündeme damga vurdu. Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.

Önder Karaveli Vodafone Park’tan personel aracıyla ayrıldı. Personel aracındaki çalışanlarla galibiyet sevincini paylaşan Karaveli’nin samimi görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.