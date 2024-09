Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, transfer döneminin son günlerinin yoğun geçeceğini belirterek gelecek ve gidecek futbolcular olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, siyah-beyazlıların yaz transfer dönemindeki hamleleri ve stratejisiyle birlikte yeni sezon hedefini Transfer Room'a değerlendirdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la çalışmanın kolay olduğunu belirten Friedel, "Her gün konuşuyoruz. Aramızdaki ilişki iyi. Türkiye'de panik içinde çalışılıyor. Bunu saygısızlık olsun diye söylemiyorum. Bu kültürel bir şey ve her ülke farklılık gösterebilir. Benim görevlerimden biri getirdiğimiz ve gönderdiğimiz futbolcuların onun istediği profile uyduğundan emin olmak ve aynı zamanda kulübü de korumalıyım. Her gün oyuncular, gelenler ve gidenler hakkında konuşuyoruz. Onunla çalışmak çok kolay ve ekibi de mükemmel. Antrenman tesislerindeki ortamın kaotik olmadığını size rahatlıkla söyleyebilirim" ifadeleri kullandı.

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili Brad Friedel şunları söyledi:

"Yabancı ve yerli futbolcular arasında denge kurmalıyız. Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu transfer ettik. Çok yetenekli ve sol ayaklı bir stoper. Can Keleş'i de kadromuza kattık, 22 yaşında sol ayaklı bir kanat. Birçok Türk oyuncuyu kiralık olarak gönderdik ve sattık. Birkaçının daha kiralık olarak ya bonservisiyle gitmesi gerekecek. Bu konuda bir sır yok. Yabancı kuralına da karşı değilim. Daha az yabancı futbolcu Türk futbolculara yardımcı olacaktır. Transfer döneminin geri kalanında çok yoğun olacağız çünkü gelenler ve gidenler olacak."

'LİGİN KALİTESİ İYİ'

Friedel, siyah-beyazlı takımın sezona kupayla başladığını hatırlatıp her kulvarda başarı hedeflediklerini belirtek, "Biz büyük bir kulübüz ve büyük kulüplerin tutkusu kazanmaktır. Süper Kupa'yı kazandık ve bu ilk kupamız oldu. Katıldığımız her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Yaptığımız transferlerle iyi yoldayız. Ligin kalitesi iyi ve ligin zirvesindeki takımlardan gerçekten çok iyi. Sonuna kadar savaşabileceğimize inanıyorum. İşler şu anda çok iyi gidiyor. Sezon içinde küçük bir sorun yaşadığımızda bundan hızlı bir şekilde geri dönüp devam edip edemediğimiz görmemiz gerekecek" açıklamasında bulundu.

'ÇOK İYİ ÜÇ OYUNCUYLA SÖZLEŞME İMZALADIK'

Beşiktaş yıldız isimleri Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva içinse Friedel şunları söyledi:

"Doğru karakterde futbolcularla sözleşme imzalamanız gerekiyordu. Çok çok iyi 3 tane futbolcuyla sözleşme imzaladık. Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva, onlar iyi futbolculardı ve bu işin kolay kısmıydı. Ama karakterlerini bilmek çalışmamız gereken şeydi. Bize çok fazla yardımcı olacaklar."