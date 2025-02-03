Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu
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Süper Lig'de 24. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor 15 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 24. hafta programını duyurdu.
Programa göre Beşiktaş-Trabzonspor derbisi 15 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
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