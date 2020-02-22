Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | BJK TS canlı maç izle | Şifresiz canlı yayın

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle... Süper Lig'in 23. haftasında dev maçlara ev sahipliği yapıyor. Haftanın ilk dev mücadelesi Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanacak. 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, maç fazlasıyla liderliği alan Sivasspor'dan geri almak istiyor. Diğer yandan zirve yarışına yeniden dahil olmak isteyen Beşiktaş evinde Trabzonspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Futbolseverler dev maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sturridge, Sörloth.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Beşiktaş sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Trabzonspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 4B), tek yenilgisini Ağustos 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı (1-2).

Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Eylül 1983'ten bu yana rakibini üst üste üç kez mağlup edemiyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, rakibini en son 2010/11 sezonunda her iki maçta da mağlup etti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a evinde 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (7G 5B), iç sahada son derbi mağlubiyetini bordo mavili ekipten aldı (Ağustos 2015).

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor (3G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983-Nisan 1985 arasında yaşadı (12 maç).

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (11G). Trabzonspor ise Gençlerbirliği'nin (15 puan) ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip (14 puan).

Burak Yılmaz'ın Ocak 2014'ten bu yana gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (6 maç). Burak, bordo mavili ekibe Süper Lig'deki son golünü Galatasaray forması giyerken attı (Aralık 2013).

Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Trabzonspor (8; Kasımpaşa ile birlikte). Alman kaleci, bordo mavili ekibe karşı oynadığı üç Süper Lig maçında da ceza sahası dışından gol yedi.

Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth bu maçta da gol atarsa, Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

???? Bugün #BeşiktaşınMaçıVar

???? Süper Lig 23. Hafta

???? ???? @Trabzonspor

???? @VodafonePark

???? 22.02.2020

⏰ 20.00 pic.twitter.com/OYyOcb6qCJ

— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 22, 2020 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR 130. RANDEVUDA

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53-45 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

???? MAÇ GÜNÜ ????????

⚽️ Beşiktaş ???? Trabzonspor

????️ 22.02.2020 Cumartesi⏰ 20.00

????️ Vodafone Park

???? beIN Sports

???? #BugünGünlerdenTrabzonspor #ParçalıForma

⚡️ #BizBize #Yanyana pic.twitter.com/qj8hIquSTC

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 22, 2020 LİGDE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.

ADEM LJAJİC ANTRENMANLARA BAŞLADI

Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu Adem Ljajic'in tedavisi sona erdi. Sosyal medyada korona virüse yakalandığı iddiaları siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. Adem Ljajic, bireysel antrenmanlarına da başladı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Beşiktaşlı oyuncu Adem Ljajic, takımdan ayrı tutularak serum tedavisi görüyordu. Tedavileri olumlu sonuç veren Ljajic, bugün itibari ile bireysel antrenmanlarına başladı.

Sosyal medyada yer alan korona virüse yakalandığı iddiaları ise siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı.

TRABZONSPOR'DA NWAKAEME ŞOKU!

Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti. Sabah yapılan antrenmanda ağrıları artan Nwakaeme ise maç kadrosundan çıkartıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

Sivasspor müsabakasında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen Nwakeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde, Nwakaeme ile birlikte Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Obi Mikel de kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda, "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başakçıoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban" bulunuyor.