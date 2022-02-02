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Beşiktaş, transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş, transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandesi kadrosuna katmayı hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek. Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor. (

Etiketler Beşiktaş Gedson Fernandes beşiktaş transfer
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