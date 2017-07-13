Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor !

1 ay süren pazarlıkların sonuçlanmasıyla yaklaşık 8.5 milyon Euro'ya Lyon'a satılan Marcelo, transfer komitesini fazlasıyla rahatlattı. FFP kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis ödeyemeyen Siyah Beyazlılar Marcelo'dan gelecek parayla en az 2 oyuncuyu bonservisi ile alabilecek.

SANTRFOR İÇİN ADAY ÇOK

Öncelik olarak santrafor transferine yoğunlaşacak olan transfer komitesi Aboubakar,Babacar, Bony, Gignac,Diego Costa, Eder gibi isimlerin yanına sürpriz adaylar da ekleyerek en kısa sürede santrafor eksiğini kapatmaya çalışacak.Bu isimlerden Babacar,Bony ve Gignac, için yüksek bonservis bedelleri konuşulurken Lorient ve Porto'ya teklif edilen 4 milyon Euro'nun kabul görmesi halinde Aboubakar'ın tekrar takıma katılması çok da uzak bir ihtimal değil.

ABOUBAKAR KANAT TRANSFERİNİ DE ETKİLEYECEK

Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrası mecburen kanat takviyesi yapacak olan Siyah Beyazlıların stratejisini etkileyecek en önemli etken Aboubakar'ın yeniden transferi olacak.Geçen sezon bir çok maçta kanatta da oynayan Aboubakar tekrar transfer edilirse kanat oyuncusu için yüksek bedeller ödenmeyecek ve Quaresma ile Babel'e yedek olacak uygun isimlerle görüşülecek.

Kanat takviyesi için şu ana kadar en somut iki isim Moting ve Yusuf olarak görünüyor.Schalke'den ayrılan Moting ile ilk olarak Nisan ayında temasa geçen ve menajerinin istediği 4 milyon euro imza parasından sonra transferi rafa kaldıran Beşiktaş bir kez daha masaya oturarak hem Moting'ten hem de menajerinden yarı yarıya indirim istedi ve kendi şartlarının kabul edilmesi halinde bu transferi yapabileceğini karşı tarafa bildirdi.Beşiktaş'ın kanat adayları arasında yer alan Yusuf Erdoğan için de Trabzonspor tarafı ile görüşmeler sürüyor.

YİNE STOPER ALINACAK

Marcelo'nun satılmasıyla stopere de takviye yapacak olan Siyah Beyazlılarda Mangala,Vida,Kolarov gibi isimler yeniden gündeme alındı.Bu isimler ile tekrar görüşmelere başlayacak olan transfer komitesi santrafora harcanacak paraya göre stoper transferine yön verecek.Son gelişmelerden sonra stoper mevkiinde gündeme gelen en yeni isim ise Chelsea'nin oyuncusu olan Kurt Zouma oldu.İngiliz kulübüne genç savunmacının kiralık şartlarını soran transfer komitesi Chelsea'den gelecek cevabı beklemeye başladı.