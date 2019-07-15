Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Vitoria Guimaraes’den ABD’li futbolcu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Siyah beyazlı kulüp, ABD'li oyuncu için Guimaraes'e 1 milyon eurosu peşin olmak üzere, toplam 2.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından Portekiz kulübüne %20 pay verilecek. Tyler Boyd'a ise yıllık 1.2 milyon euro maaş ödenecek.
Geçen sezonun devre arasında Vitoria Guimaraes’den Ankaragücü’ne kiralık olarak giden Boyd, çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
O artık Beşiktaşlı! ✍#ComeToBeşiktaş 🦅 pic.twitter.com/RuPJ7jgoQX— Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Temmuz 2019