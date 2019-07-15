Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Vitoria Guimaraes’den ABD’li futbolcu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Siyah beyazlı kulüp, ABD'li oyuncu için Guimaraes'e 1 milyon eurosu peşin olmak üzere, toplam 2.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından Portekiz kulübüne %20 pay verilecek. Tyler Boyd'a ise yıllık 1.2 milyon euro maaş ödenecek.



Geçen sezonun devre arasında Vitoria Guimaraes’den Ankaragücü’ne kiralık olarak giden Boyd, çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.