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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2024-25 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu’yu transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu’yla sözleşme imzaladı. İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu’nda kendisini asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu’ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Emirhan Topçu transfer
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