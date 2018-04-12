Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta Galatasaraylı !

Galatasaray’ın hafta sonunda Başakşehir’i konuk edeceği maç, Aslan’ın şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-Kırmızılılar şu an lideri 2 puan geriden takip ediyor. Kartal zirvenin 3, Fener de 5 puan gerisinde. Eğer pazar günkü mücadeleyi Başakşehir kazanırsa, diğer takipçilerle fark ya aynı kalacak ya da olası kayıplara göre daha da artacak. Ayrıca Başakşehir tüm zorlu maçlarını tamamlamış olacak. Liderin kalan rakipleri; Kayseri, Osmanlı, Sivas, Antalya ve Kasımpaşa.

Puanlar tekrar eşitlenebilir

İşte bu tabloyu göz önünde bulunduran Beşiktaş ve Fenerbahçeliler, şampiyonluk yarışından uzak kalmamak adına bu hafta Galatasaray’ın Başakşehir’i yenmesini bekleyecek. Bu iki takım kendi maçlarını da kazanmaları halinde puan sıralaması; Galatasaray 60, Başakşehir 59, Beşiktaş 59, Fenerbahçe 57 şeklinde gerçekleşecek bir anlamda yarış yeniden başlayacak.

Taraftarın ilgisi büyük

Şampiyonluk yolunda en kritik sınavlarından birini Başakşehir’e karşı verecek olan Galatasaray’ı, taraftar yine yalnız bırakmayacak. Kendi evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalan ve diğer tüm maçlarını kazanan Aslan’ı, 50 bin kişinin desteklemesi bekleniyor. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği biletlerin fiyatları, 65, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 TL arasında değişiyor.