Beşiktaş Vodafone Park'ta yara sardı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin açılış golünü 11. dakikada Adem Ljajic attı. Alanyaspor, 44. dakikada Caner Erkin'in kendi kalesine attığı gol ile eşitliği sağladı. Beşiktaş'ın galibiyet golünü 54. dakikada Ricardo Quaresma attı.

Beşiktaş, bu sonucun ardından şampiyonluk şansını devam ettirdi ve puanını 62'ye yükseltti. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta 18 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise 19 Mayıs Pazar saat 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu Caulker filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın şutunda savunmadan seken top Ljajic'in önünde kaldı. Ljajic altıpas içinde topu boş kaleye gönderdi: 1-0

29. dakikada Güven Yalçın'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şutu Karius kurtardı.

44. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un golü geldi. Djalma'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Caner Erkin'e çarpan top filelere gitti: 1-1

45+2. dakikada Dorukhan Toköz'ün savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Güven Yalçın'ın şutunu kaleci çıkardı.

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Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

İKİNCİ YARI

55. dakikada Adem Ljajic’in pasını alan Quaresma, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

61. dakikada Güven ile verkaç yaparak ceza sahasına sarkan Adem Ljajic’in şutunu kaleci Ufuk iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada sağ kanattan açılan ortayı Welinton kafayla Caulker’e indirdi. Caulker’in vuruşu ise yandan auta çıktı.

82. dakikada Adem’in Burak Yılmaz’a gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti. Topu önünde bulan Lens’in sert şutu ise üstten auta çıktı.

89. dakikada Quaresma’nın sol kanattan açtığı ortaya Lens, gelişine vuruş yaptı. Ancak top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan Hasan Ayaroğlu’nun ortasına iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunun Karius çeldi.

90+3. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma’nın ceza sahası içinde pasını çıkardığı Kagawa, müsait durumda yaptığı vuruşta topu auta yolladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx

Beşiktaş: Karius xxx, Adriano xxx, Isimat-Mirin xxx, Vida xxx, Caner xx, Atiba xxx, Dorukhan xxx (Lens dk. 81 ?), Quaresma xx, Güven xxx (Kagawa dk. 68 x), Adem Ljajic xxxx (Necip dk. 88 ?), Burak xx

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk xx, Cenk Ahmet xx, Caulker xxx, Welinton xx, N'Skala x, Ozan xx, Tzavellas xx, Efecan xx (Hasan dk. 78 x), Djalma Campos xx, Junior Fernandes xx (Villafanez dk. 65 x), Cisse x

Goller: Adem Ljajic (dk. 11), Quaresma (dk. 55) (Beşiktaş), Caner Erkin (dk. 44 k.k.) (A.Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Dorukhan, Necip (Beşiktaş), N'Skala (A.Alanyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Vodafone Park'ta yaptığı maça Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmasına göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında Adriano Correia'ya görev verdi. Sakatlığı nedeniyle 3 maçta kadroda yer alamayan ve son 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Adriano, uzun bir aradan sonra ilk 11'de şans buldu. Brezilyalı futbolcu, son olarak 26. haftadaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

QUARESMA VE GÜVEN YALÇIN 11'DE

Güneş, Galatasaray derbisinde ilk 11'de görevlendirdiği Necip Uysal ile Jeremain Lens'i de Aytemiz Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın, ilk 11'de görev aldı.

Adriano gibi son olarak Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Quaresma, 5 hafta sonra bu şansı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekipte kalede Loris Karius yer alırken; Caner Erkin, Domagoj Vida ve Nicolas Isimat-Mirin savunmada oynadı. Savunmanın önünde ise Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans buldu.

Galatasaray maçında orta sahanın solunda oynayan Adem Ljajic de daha önceki maçlarda olduğu gibi hücuma dönük görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz ise gol arayan isim oldu.

Beşiktaş'ta yedeklerde ayrıca Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Utku Yuvakuran yer aldı.

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde üst üste 11. toplamda 15. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş Mogaz ile Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olan Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde sahada tur atarak tribünleri selamladı.

CENK TOSUN VODAFONE PARK'TA

Siyah-beyazlı ekibin eski golcüsü Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını tribünlerden takip etti. Premier Lig'de son maçını dün Tottenham Hotspur'a karşı oynayan ve mücadelede takımı adına bir de gol kaydeden Cenk Tosun, İngiltere'de liglerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü. Yıldız golcü Aytemiz Alanyaspor maçında eski takımını tribünden takip etti.

SERGEN YALÇIN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve özellikle 100. yılda gelen şampiyonlukta başrol oynayan Sergen Yalçın, rakip olarak geldiği Vodafone Park’ta taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

Taraftarlar Sergen Yalçın’a ve Alanyaspor’lu futbolculara destek verirken, TFF, MHK ve hakemlere ise tepki gösterdi.

TRİBÜNLER DOLMADI

Ligin 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk umutlarını azaltan Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde 10 bine yakın taraftar yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçındaki hakem yönetimine de tezahüratlarla tepki gösterdi.

Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aleyhine de tezahüratlar yaptı.

JOSEF SURAL UNUTULMADI

Aytemiz Alanyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı maç sonrası yaşanan kazada hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural da unutulmadı.

Karşılaşma öncesi skor tabelası ve ışıklı panolarda "Josef Sural kalbimizdesin" yazısına yer verildi.

