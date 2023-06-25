Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini bitiriyor

Beşiktaş, Somaspor’da Emrecan Bulut’u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor’dan Emrecan Bulut ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Somaspor’da Emrecan Bulut’u kadrosuna katıyor.

Siyah beyazlılar 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Forvet pozisyonunda da oynayan Emrecan, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 16 gol attı, 1 asist yaptı.

Emrecan Bulut için Somaspor’a 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktak, 20 yaşındaki hücum oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.