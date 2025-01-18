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Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen başladı. Norveçli teknik direktör ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı takımdan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Solskjaer, futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş teknik direktör sözleşme Ole Gunnar Solskjaer
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