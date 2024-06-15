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Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Gabriel Paulista’nın transferi için görüşmelere başlandığını resmen KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Gabriel Paulista'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.


Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

''Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.''

 

Etiketler Beşiktaş Gabriel Paulista transfer Beşiktaş yeni transfer kap
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