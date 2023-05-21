Beşiktaş yine geriden gelip 4'ledi

Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın''

Yavuz Ağıralioğlu kime oy vereceğini açıkladı

Kıştan kalma bir haftaya hazır olun! Yağmur, sel, gökgürültüsü, şimşekler...

Futbol maçında tribünler karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var