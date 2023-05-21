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Beşiktaş yine geriden gelip 4'ledi

Beşiktaş yine geriden gelip 4'ledi
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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek Adana temsilcisinin evindeki yenilmezlik serisini bozdu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda kaybetmeyen Adana Demirspor'un serisini Beşiktaş bozdu.

Siyah beyazlılar, mücadelede 2 penaltı kazanırken 72. dakikada  Cenk Tosun ve 90+5'de Aboubakar hata yapmadı ve gole çevirdi.

Beşiktaş'ın diğer gollerini 45. dakikada Aboubakar ve 46. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.

Adana Demirspor adına tek golü ise 19. dakikada Belhanda attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 74 puana yükselirken maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise 63 puanla 4. sırada kaldı.

Etiketler Adana Demirspor Beşiktaş Beşiktaş Adana Demirspor süper lig maç sonucu
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