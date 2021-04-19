  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar sakatlık dönemini atlattı. Beşiktaş'ın yarın Sivasspor karşısında oynayacağı mücadelede Aboubakar da kadroda.

Beşiktaş yarın Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar 4 maç sonra kadroda yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu: 

Etiketler Beşiktaş Aboubakar beşiktaş kadro sivasspor kadrosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!
Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı böyle ortaya çıktı
İkinci el araç almak isteyenlere kötü haber
Onay çıktı! Rusya'nın koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek!
Erdoğan'dan İstanbul'da sürpriz ziyaret
Ekonomist Mahfi Eğilmez'den tarihi dolar çağrısı
Erdoğan ve Perinçek hakkında olay iddia
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan olay açıklama: ''Yüzde 90'ı batacak!''
Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı
Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler