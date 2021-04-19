Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar sakatlık dönemini atlattı. Beşiktaş'ın yarın Sivasspor karşısında oynayacağı mücadelede Aboubakar da kadroda.
Beşiktaş yarın Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar 4 maç sonra kadroda yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu:
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