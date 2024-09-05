Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi: Yeni adresi yine Süper Lig

Beşiktaş ile sözleşme feshi konusunda bir türlü anlaşma sağlanamayan Abuobakar ile ilgili müjdeli bir haber geldi.

Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi netlik kazanıyor. Tecrübeli golcünün Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Sports Digitale'nin haberine göre, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi. Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar beklenen performansı sergileyememişti. Kamerunlu golcü 12 gol ve 3 asistlik performansla hayal kırıklığı yarattı. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.4 milyon Euro.