Beşiktaş'a bir kötü haber daha: Yeni transfer 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista sahalardan 2.5 ay uzak kalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'a yıldız savunmacısı Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista sakatlanarak oyuna devam edemememiş ve yerini 20. dakikada Emrihan Topçu'ya bırakmıştı.

Aktarılan bilgilere göre Gabriel Paulista'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı savunmacının sakatlığından kaynaklı sahalardan yaklaşık 2.5 ay uzak kalacağı belirtildi.