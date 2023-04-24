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Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
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Beşiktaş'n başarılı oyuncusu Ghezzal sakatlandı... Ghezzal'ın hafta sonu oynanacak kritik Galatasaray derbisini kaçırabileceği iddia edildi.

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde oynaması zora girdi. Kasığından sakatlanan Cezayirli oyuncu sahalardan 2 hafta uzak kalabilir.

Beşiktaş’ın Hangikredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal Galatasaray derbisini kaçırabilir.

Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Cezayirli oyuncu, 30 dakika forma giydi. Maçın ardından kasığında ağrı hisseden Ghezzal’ın tedavisine başlandı.

Derbiye kadar hazır duruma getirilmeye çalışılacak 30 yaşındaki oyuncunun karşılaşmada forma giyme ihtimali kapsamlı kontrolleri sonrası netlik kazanacak. Ghezzal’ın kasığında yırtık tespit edilmesi halinde sahalarda en az 2 hafta uzak kalabilir.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 11 maçta görev alan Rachid Ghezzal, 2 gol attı, 3 asist yaptı.

Etiketler Beşiktaş Rachid Ghezzal Ghezzal sakat sakatlık beşiktaş galatasaray
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