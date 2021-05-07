Beşiktaş'a derbi öncesi sakatlık şoku!

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Aboubakar'ın ardından Kevin N'Koudou oynamayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Siyah-Beyazlılar adına Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Bu sezon ligde 26 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu golcü 15 gol attı ve 5 asist yaptı. Aboubakar sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 11 maç kaçırdı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oynadığı son 8 lig maçın sadece 1'inde oynayabildi.

Beşiktaş adına son 4 lig maçında 4 gol kaydeden N'Koudou ise bu sezon 30 lig maçına çıktı. Fransız oyuncu 8 gol atıp, 4 asist kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu 7 karşılaşmada forma giyemedi.