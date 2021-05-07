  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş'a derbi öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş'a derbi öncesi sakatlık şoku!

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Aboubakar'ın ardından Kevin N'Koudou oynamayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Siyah-Beyazlılar adına Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
Bu sezon ligde 26 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu golcü 15 gol attı ve 5 asist yaptı. Aboubakar sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 11 maç kaçırdı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oynadığı son 8 lig maçın sadece 1'inde oynayabildi.

Beşiktaş adına son 4 lig maçında 4 gol kaydeden N'Koudou ise bu sezon 30 lig maçına çıktı. Fransız oyuncu 8 gol atıp, 4 asist kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu 7 karşılaşmada forma giyemedi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş derbi kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri
Kötü haber geldi! Vaka sayıları düşüyor ama...
AK Parti'de ''çizgi film'' krizi! Bu AK Partililer o çizgi filmi neden paylaşmadı ?
Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme
İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek diye bekleyenlere kötü haber!
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı
Sosyal medyadan giden Berat Albayrak sosyal medyadan geri döndü!
İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak?
Altın fiyatları 6 ayın zirvesinde! Dolar ve euro kritik seviyede
İstanbul'da meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada!