Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçı Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi öncesi ısınma bölümünde sakatlanan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın Başakşehir karşısında forma giyebileceği ileri sürüldü.

Üç maçlık galibiyet hasretini Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son veren Beşiktaş'a bir sevindirici haber de Rachid Ghezzal'dan geldi.

Hürriyet'in haberine göre, sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen ve önceki gün yapılan antrenmana katılan Cezayirli futbolcu, 12 Mart Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Takımda yokluğu en fazla hissedilen futbolcu olan Ghezzal, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 6 Süper Lig karşılaşmasında oynayabildi.

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