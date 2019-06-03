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  5. 03 Haziran 2019 14:45

Beşiktaş'a Hatem Ben Arfa müjdesi

Rennes Başkanı Olivier Letang, Hatem Ben Arfa önümüzdeki sezon bizimle olmayacak dedi. Fransız basını da yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a yazdı.

Beşiktaş'a Hatem Ben Arfa müjdesi
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Fransız basını Rennes ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'yı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Ancak Ben Arfa ile sadece siyah-beyazlıların ilgilenmediği, 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda Espanyol, Sevilla ve Real Betis'in de transfer listesinde olduğu ifade edildi.

RENNES AÇIKLADI: BİZİMLE OLMAYACAK
Rennes Başkanı Olivier Letang, "Hatem Ben Arfa bizim için eşsiz bir tecrübeydi, takıma büyük katkı yaptı ancak önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 26 MAÇ VE 9 GOLLÜK ETKİ
Hatem Ben Arfa bu sezon Rennes formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asiste imza attı. 32 yaşındaki Fransız 10 numara, bugüne kadar Fransa Milli Takımı'nda 15 kez görev alırken 2 gol kaydetti. Ben Arfa, kariyeri boyunca Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, PSG ve Rennes formaları giydi.

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